مجلس الوزراء: 12% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر فقدناها بسبب البناء...



أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مخالفات البناء أصبحت الشغل الشاغل للحكومة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية فقدت الكثير بسبب المخالفات.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن نحو 12% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر فقدناها بسبب البناء المخالف وهو يمثل كارثة قومية تتمثل في فقد الغذاء ونقصه مع تزايد أعداد السكان.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه يتم تعويض الأرض الزراعية المفقودة باستصلاح أراض جديدة مما يتم دفع تكاليف باهظة نتيجة الإصلاح للأراضي.

وأشار سعد إلى أن الدولة تأخذ موضوع التصالح بمنتهى الجدية مؤكدا أنه يتم التأكيد على هذا المعنى بأنه لا تهاون في عملية الإصلاح.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نهاية مدة التصالح ستكون بنهاية سبتمبر، مؤكدا أنه بعد ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يتصالح.