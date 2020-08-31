الارشيف / أخبار مصرية

مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت مصر للطيران عن تفعيل خدمة متابعة  وصول الحقائب من خلال تطبيق egyptair على الهواتف الذكية. 

تأتي هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022 حيث تضم الخطة عدد من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة. 

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء سواء من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا