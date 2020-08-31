مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية

أعلنت مصر للطيران عن تفعيل خدمة متابعة وصول الحقائب من خلال تطبيق egyptair على الهواتف الذكية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022 حيث تضم الخطة عدد من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء سواء من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.