مدينة بدر تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كرم المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر اليوم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية وذلك بحضور المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة وأعضاء مجلس الأمناء.

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وأكد رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن الاحتفال تجسيد لقيم التكافل الاجتماعى وتعظيما لقيمة العلم ورسالة للعالم أجمع بأن مصر مستقرة وآمنة وشامخة حتى آخر شبر من حدودها الشمالية الشرقية، وأن الحصول على المراكز المتقدمة هو تمثيل لقيمة التحدي وضرب لأروع صور الإرادة والعزيمة والإصرار على التقدم.

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وأشار الزعيم إلى أن هؤلاء المتفوقين المتميزين هم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات مدينة بدر يحتذى بها لباقى أقرانهم فى سنواتهم المستقبلية وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم فى المستقبل .

كما أكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر، على تقديم أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأشاد المهندس عمار مندور، بدور المنظومة التعليمية والمشايخ والعواقل وأولياء أمور الطلبة المتفوقين، وشملت قائمة التكريم 15 طالبا وطالبة من الأوائل بمختلف الشهادات.

وأضاف المهندس عمار مندور، إنّ ارتقاء المواقع القيادية متاح لكل من يتفوق ويعمل بجد ويتميز في أدائه، موضحًا أنّ المستقبل يتطلب إلى جانب التميز الأكاديمي، رفع المهارات الذاتية والتدريب المستمر للخريجين بما يُلبي متطلبات سوق العمل.