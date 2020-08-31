المصرية للشراكة من أجل التنمية تعلن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل فى أوغندا

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين فى جمهورية أوغندا.



أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين فى جمهورية أوغندا. جاء ذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، حيث تضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للعمل.

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