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المصرية للشراكة من أجل التنمية تعلن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل فى أوغندا

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كريم شعبان 2020-08-31 19:40 0 تبليغ

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أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين فى جمهورية أوغندا.

بيان

جاء ذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، حيث تضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للعمل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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