الهضيبى : الحكومة حققت مؤشرات إيجابية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية

قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية الانتقال من الدولة الروتينية، القائمة على الأوراق والأحبار، إلى مجتمع رقمى يتعامل بالتكنولوجيا الحديثة فى جميع مؤسساته وجهاته وخدماته.





وثمن الهضيبى، فى بيان له، اليوم الإثنين، اتجاه الحكومة لرقمنة الجامعات الحكومية، والتى بدأت بميكنة 27 جامعة، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، مما يصب فى النهاية فى تحقيق تطور كبير فى منظومة التعليم العالى فى مصر. ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت فى تحفيز الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة نحو التحول الرقمى، وضرورة التعامل مع المواطن بشكل إلكترونى، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت لصالح الحكومة والدولة والمواطن، فالحكومة استفادت بهذا التحول من خلال توفير الوقت والمجهود لتقديم الخدمات للمواطن، والدولة استفادت فى صعودها بين مصاف الدول المتقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأخيرًا المواطن تحقق له الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون أى مغالاة. وأضاف أن التحول الرقمى سيشمل جميع المجالات فى مصر، سواء صحة أو تعليم، أو إسكان، أو خدمات أخرى، منوها أن هذه الاستراتيجية ستحقق لمصر طفرة تكنولوجيا كبيرة.

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