مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب رحلاتها الجوية

تأتى هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجى التى يسعى تحالف ستار العالمى، لاستكمالها بحلول عام 2022، حيث تضم الخطة عددا من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التى ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة فى ظل التحديات التى تواجه صناعة الطيران فى الوقت الحالى.

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء سواء من خلال موقعها الإلكترونى egyptair.com أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.