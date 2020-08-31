الأزهر: حرق المصحف عمل متطرف بغيض يتطابق مع أفعال داعش

أعرب مرصد الأزهر عن استنكاره الشديد لحادث تمزيق المصحف الشريف والبصق عليه، أمس الأحد، من قِبَل ناشطة متطرفة بالنرويج، والذى تمَّ تحت مرأى ومسمع من قوات الشرطة، بعد يومين من حادث حرق المصحف خلال تظاهرة متطرفة فى مدينة "مالمو" جنوب السويد.





وأكد المرصد، فى بيان صحفى، أن وقوع مثل تلك الأعمال المتطرفة على مرأى ومسمع من الشرطة، دلالة واضحة على موافقتها الضمنية على تلك الجرائم التى تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية وتنبذها كل الأديان والضمائر الحية.

وشدد المرصد على أن هذه الأعمال المتطرفة تزيد الكراهية وتزرع الضغائن بين أبناء المجتمع الواحد، وربما تكون حافزًا لارتكاب جرائم كراهية أكثر عنفًا، وليس الحادث الإرهابى الذى ارتكب فى نيوزيلندا فى العام 2019 عنَّا ببعيد، فهو نتاج لمثل تلك الأفعال الإجرامية التى ترتكبها حركات اليمين المتطرف والتى لا تقل خطورة عن تنظيم "داعش" الإرهابى والتنظيمات الإرهابية الأخرى بأى حال من الأحوال.

وأشار المرصد إلى أن حادثى حرق وتمزيق المصحف الشريف استفزاز صريح لنحو مليارى مسلم فى أرجاء العالم، وأن ذلك عمل متطرف بغيض يتطابق مع أفعال "داعش" والتنظيمات الإرهابية التى لا تحترم حرية الأديان والعقائد والرموز والمقدسات الدينية.

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واستنكر المرصد ما أظهرته تلك المشاهد المقيتة التى بثتها العديد من القنوات العالمية، من تعامل شرطى مع ذلك الحادث، حيث ظهر بمظهر الحامى له! وذلك فى التزام زائف بضمانة حرية التعبير لهؤلاء المتطرفين، هذا الالتزام الذى تناقضه مشاهد لاحقة أظهرت تعاملًا عنيفًا مع رافضى تلك الأفعال وإلقاء القبض عليهم، وبما يثبت ازدواجية فى المعايير التى تنتهجها السلطات فى تلك البلدان، الأمر الذى يمثِّل تهديدًا واضحًا لأول حق من حقوق الإنسان وهو المساواة والعدالة، مؤكدًا أن تلك الازدواجية فى التعامل مع أتباع الديانات ترويج لخطاب الكراهية والتطرف المقيت.

وطالب المرصد، المجتمعات الأوروبية باحترام المقدسات الدينية للمسلمين ووضع حدٍّ للتصرفات الإجرامية بشأن المصحف الشريف، وإعطاء أهمية قصوى لوقف الوتيرة المتصاعدة لتلك الأعمال المتطرفة التى تسيء للإسلام ومقدساته من قِبَل ناشطى اليمين المتطرف، وما بها من انتهاك لحرمات ومقدسات هى الأسمى على نفوس المسلمين، وبما يترك أثرًا سلبيًّا عظيمًا فى نفوس المسلمين فى الداخل الأوروبى، بل وفى العالم أجمع.

كما طالب المرصد بوضع عقوبات صارمة تحول دون احتمالية حدوث مثل تلك الأعمال فى المستقبل، مناديًا بضرورة أن يضطلع المجتمع الغربى بمسؤولياته تجاه تلك الأعمال المتطرفة التى تمثِّل خطرًا شديدًا على سلم المجتمعات، لما تفرزه من كراهية وعنصرية وإرهاب عانت منه أوروبا خلال القرون الوسطى وحوَّلها إلى جحيم.