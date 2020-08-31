محافظ المنيا لمدبولى: استقبال 46814 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضى وحتى 30 أغسطس الجارى فى إزالة 7250 حالة تعد، منها 5579 حالة إزالة مبانى على مساحة 796,392 متر مربع و1671 حالة إزالة على أراضى زراعية على مساحة 163,083 فدان.





جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، واللواء محمود فاروق نائب مدير أمن المنيا وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار جميع الأوضاع ومتابعة عدد من الملفات المهمة وآخر المستجدات بها.

أشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المحافظة مستمرة فى استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 46814 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهزة الدولة.

وشدد المحافظ على أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشددا على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتى يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التى تم انشائها مؤخرا بالمحافظة.

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وأوضح أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظة والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن المنيا، لافتا إلى أنه يتم إحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 6 أشهر.

ولفت المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه يتم بالتوازى مع حملات الإزالة، العمل بكل قوة فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة، حيث تم حتى الآن استقبال 12272 طلبا للتقنين، منها 8603 طلب للزراعة و3669 طلبا للمبانى، كما تم تحرير 1184 عقد تقنين على أراضى دولة، منها 676 عقد تقنين زراعة على مساحة 19,191 فدان، و508 عقود تقنين مبانى على مساحة 110.559م2.

وأعلن المحافظ، أن محافظة المنيا كانت من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التى أسست مركز متغيرات مكانية رئيسى ووحدات فرعية له بمراكز المدن وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وإدارة المساحة العسكرية، وتم تكليف الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بالإشراف المباشر على تلك المنظومة، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.