متحدث الحكومة : مصر فقدت 12% من أراضيها الزراعية بسبب مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة ضد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية فى مصلحة الدولة ككيان وقبل ذلك فى مصلحة المواطن.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مصر فقدت 12% من أراضيها الزراعية خلال السنوات الماضية بسبب مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وهو شىء ليس فى مصلحة المواطن. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البناء المخالف والعشوائى يضغط على المرافق، مؤكدًا أن الاجراءات الحالية تحمى حقوق الأجيال المقبلة، وعلى جميع المواطنين مساندة هذه الخطوات.

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