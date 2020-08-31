غدا .. افتتاح فنادق الأقصر مع متابعة الإجراءات الاحترازية

قال محمود حسانى، مدير عام وزارة السياحة بمحافظة الأقصر، إنه جرى إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020، الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية إعتبارًا من غد الثلاثاء.





وأكد حسانى، على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات فى حال استقبال السائحين، لافتًا إلى أنه تم منح شهادات الصحة والسلامة لـ 23 فندقًا ثابت و 11 مطعمًا للتشغيل بدءًا من غد الثلاثاء بنسبة أشغال 50 %. مع الإلتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق وكذلك كافة قاعات المناسبات داخل الفنادق وخارجها، والإلتزام بإرتداء الكمامة وعدم استخدام الشيشة وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية. وأشار إلى أنه على أى منشأة سياحية ترغب فى استقبال السياح، التقدم بطلب رسمى لغرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة للتأكد من مدى تطبيقها للمعاير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء فى ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد– 19".

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