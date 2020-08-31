صور .. تساقط أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين

وخلال تصريحات صحفية، قال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأجهزة سيطرت على الموقف داخل المدينة، مؤكدًا سقوط سيل بمنطقة وادى الأربعين، سار فى مجراه الرئيسى حتى وصل إلى منطقة البنى صالح.
وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات المدينة سواء الحملة الميكانيكية وجهاز الخدمات ومستشفى سانت كاترين المركزى والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى وإدارة المرور، تحسبا لحدوث أى مشكلة.
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