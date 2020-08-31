الخارجية تعلن عن وظائف للأطباء

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، حاجتها إلى عدد من الأطباء لإيفادهم للعمل كخبراء مصريين في جمهورية أوغندا.

وتتضمن التخصصات التي أعلنت عنها الوكالة أخصائي أمراض النساء والتوليد، أخصائي أمراض القلب، أخصائي أشعة تشخيصية، على أن تكون الخبرة خمس سنوات وأن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية.