صور .. المصريين الأحرار بالبحيرة يكرم بطلة منتخب مصر للكاراتيه

كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، بقيادة أحمد حمودة أمين المحافظة، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ياسمين نصر الجويلى، تقديرا لدورها فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الإفريقية والدولية وإحرازها العديد من الميداليات أبرزها ذهبية أولمبياد الأرجنتين لأول مرة فى تاريخ مصر والعرب.





وحسب بيان للحزب اليوم الإثنين، حرص وفد من الأمانة العامة للحزب بالمحافظة على زيارة منزل لاعبة المنتخب لتقديم التهنئة لها بمناسبة حصولها على الثانوية العامة وإنجازاتها الرياضية، بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

ونقل وفد الحزب تهنئة وتحيات رئيس الحزب إلى لاعبة المنتخب المصرى والمؤسسة العسكرية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح فى المرحلة الجامعية المقبلة من حياتها، وتوصيته الدكتور عصام خليل، أن تكون دائما فخرا لمصر فى دراستها الجامعية بجانب البطولات التى تشارك بها كممثلة لمصر لتجعل علم بلادنا دائما مرفوعا للأعلى بجهد وعرق أبنائنا المخلصين.

فى ذات السياق، أشاد أمين المحافظة أحمد حمودة، بتفوق بنت دمنهور "قرية الحجناية" وتقديرها لأهمية العلم والتعليم بجانب تفوقها الرياضى المشهود فى العديد من المحافل الدولية العالمية، ووجهت البطلة وأسرتها الشكر والتقدير إلى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وقيادات أمانة البحيرة لاهتمامهم بتحفيز الأبطال وأوائل الطلاب.

ترأس وفد الحزب أمين المحافظة أحمد حمودة، وضم الدكتور هانى مهنا أمين المحليات، والدكتور علاء رشدى أمين التدريب والتثقيف، وياسر الزمرانى، من هيئة مكتب المحافظة، وسعيد عبداللا، مسئول إعلام المحافظة، وفتحى أبو طويلة مسئول خدمة المواطنين، ومينا مجدى مسئول التنمية المجتمعية.