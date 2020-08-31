محافظ قنا: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

صرح أشرف الداودى محافظ قنا، بأن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل ولن تقبل أى طلبات بعد هذا التاريخ، وبداية من الأول من أكتوبر القادم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وناشد الداودى، وفقا لبيان صحفى، المواطنين من أهالى المحافظة بمختلف المراكز والقرى بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وسداد مبلغ الــ 25% المقررة قيمة جدية التصالح، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهداً كبيراً لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات استلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون، لافتا إلى أنه يتم استلام طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية للمدن طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 8 صباحا.

وأشار الداودى، إلى أنه سيتم إزالة جميع المخالفات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المقرر له 30 من شهر سبتمبر المقبل.