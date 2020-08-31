فيديو قصة كفاح جديدة .. طالبة طب تبيع أحذية فى شبراخيت

بعد انتشار قصة إبراهيم عبدالناصر، الشهير إعلاميا ببائع الفريسكا، الطالب المكافح، وتكريمه حكوميا وإشادة الدولة به، يبدو أن رحم مصر لم يعقم أن يلد مثل إبراهيم، طالبة من شبراخيت حصلت على 99.51%، بمجموع 408 درجات، إنها الطالبة آية طه حسين من شبراخيت بمحافظة البحيرة.





وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تسجيل فيديو للطالبة، تروى قصتها وتفوقها فى الثانوية العامة حتى حصولها على 99.5% لتدخل كلية الطب، على الرغم من كفاحها وبيعها للأحذية لمساعدة عائلتها ووالدها المريض. وأكدت آية، أنها حصلت على جواب الترشيح، بدخولها كلية طب جامعة الإسكندرية. وعن حياتها قالت، إنها وجدت نفسها فى أسرة فقيرة أب مريض سرطان، وأم تذهب فى الصباح، لبيع الأحذية البلاستيكية الرخيصة، وما كان عليها إلا أن تساعد الأسرة فى الحياه المعيشية، وتبيع مع أمها، وفى نفس الوقت تقوم بالاجتهاد بالمذاكرة حتى تحقق أمنيتها. وطالبت والدتها بتكريمها مثل طالب الفريسكا، خصوصا أنها حققت حلم أسرتها بدخول كلية الطب.

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