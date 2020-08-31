شكرى يوجه قيادات الخارجية باستمرار العمل الدؤوب للدفاع عن المصالح المصرية

اجتمع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ومساعدى وزير الخارجية، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يُجريها للوقوف على أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة والبعثات المصرية فى الخارج، والتشاور حول مختلف قضايا السياسة الخارجية المصرية.





وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى، استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة على الجهود المبذولة للدفاع عن المصالح المصرية والسعى نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما يعكس تكليفات القيادة السياسية وينقل حقيقة ما يتحقق من مُنجزات ضخمة وتطورات إيجابية على الصعيد الوطنى، كما طالب الوزير شُكرى، قيادات الوزارة بالاستمرار فى مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من المُكتسبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية، وجه السفارات والبعثات القنصلية فى الخارج ببذل الجهود من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، فى إطار توجه الدولة المصرية لرعاية المواطنين وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم، فضلاً عن تكثيف العمل عبر مختلف دوائر التحرك الدبلوماسى الخارجى سواء على المستوى الثنائى أو المستوى متعدد الأطراف، وعبر الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز مصالحنا الوطنية المختلفة والعمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وبما يُسهم فى دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد الوزير شكرى، خلال اللقاء على أهمية الاستمرار فى خطط الوزارة الحالية لتحسين وتطوير الأداء ورفع الكفاءة فى مختلف مناحى العمل الدبلوماسى والقنصلى، وضرورة اضطلاع جميع أعضاء الوزارة بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.