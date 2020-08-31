فيديو .. متحدث الوزراء : جميع المخالفات مرصودة

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مخالفات البناء بعد صدور قانون التصالح "مالهاش دية وسيتم الإزالة الفورية لها".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع المخالفات مرصودة، موجهًا رسالة للمخالفين قائلاً: "أنت مرصود ومراقب، وما تقوم به من مخالفة مسجل لدى المساحة العسكرية، ويتم إرسال المخالفة إلى غرفة إدارة مركزية بالمحافظة والتى ستتولى إرسال صور المخالفة للموظفين فى الوحدات المحلية لاكتشاف المخالفة على الأرض، وبعد المعاينة يقوم الموظف بعمل تقرير لحظى ويرسله للوحدة المركزية بالمحافظة، وخلال 48 ساعة يتم إزالة هذه المخالفات".