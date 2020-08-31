وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مخالفات البناء بعد صدور قانون التصالح "مالهاش دية وسيتم الإزالة الفورية لها".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع المخالفات مرصودة، موجهًا رسالة للمخالفين قائلاً: "أنت مرصود ومراقب، وما تقوم به من مخالفة مسجل لدى المساحة العسكرية، ويتم إرسال المخالفة إلى غرفة إدارة مركزية بالمحافظة والتى ستتولى إرسال صور المخالفة للموظفين فى الوحدات المحلية لاكتشاف المخالفة على الأرض، وبعد المعاينة يقوم الموظف بعمل تقرير لحظى ويرسله للوحدة المركزية بالمحافظة، وخلال 48 ساعة يتم إزالة هذه المخالفات".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. متحدث الوزراء : جميع المخالفات مرصودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.