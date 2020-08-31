استرداد الأراضى لغير المقنين لأوضاعهم : متلوموش الدولة على تطبيق القانون

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن الموجة الـ16 لإزالة التعديات كان من المفترض أن تنتهى اليوم ولكن تم مدها إلى منتصف سبتمبر، بعد الأهداف الكبيرة التى حققتها.





وعن جهود الموجة قال أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، تم استرداد 211 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر 2.9 مليون متر مربع أراضى بناء تم استردادهم، من خلال 11400 حالة إزالة على مستوى المحافظات وهو ما يعطى رسالة بجدية الدولة على استرداد حق الشعب. وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير المقننين لأوضاعهم قائلاً: "متلوموش الدولة على تطبيق القانون".

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