الأقصر تنفى مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء: قطع المرافق وإزالة فورية

وناشدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، المواطنين المتخلفين بسرعة التقدم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 30 سبتمبر 2020، كما تؤكد محافظة الأقصر أنه سوف يتم قطع المرافق عن المبانى المخالفة وعدم تركيب أى عدادات كودية لتلك المبانى إلا بعد سداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر 2020، كما سيتم تنفيذ الإزالات لكافة المبانى المخالفة بكل حزم اعتبارا من 1 أكتوبر 2020 عقب انتهاء مهلة التقدم مباشرة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكدت محافظة الأقصر، أنها مستمرة فى تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أى بناء عشوائى أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).