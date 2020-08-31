سعد : قطع المرافق عن المبانى غير الملتزمة بطلاء الواجهات بعد انتهاء المهلة

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن التقدم بطلب للتصالح فى المخالفات يعطى صاحبه عدة حقوق منها الحماية من الإزالة لحين البت فى الطلب، ووقف الدعوى القضائية، ووقف الحكم الصادر ضد المخالف.

وشدد على أن الدولة المصرية عاقدة العزم على إزالة أى مخالفة بناء، مؤكدًا أن المطالب بتقديم الطلب هو صاحب العقار ولكن هناك حالات يمكن لأصحاب الوحدات التقدم فرادى أو جماعات بطلب للتصالح، معلقًا: "المخالف هيتم اكتشافه حتى لو بيبنى تحت الأرض"، منوهًا إلى أن صاحب العقار لن يعفى من العقوبة الجنائية لو تقدم أصحاب الوحدات بالمصالحة، وستلاحقة العقوبة.

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وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته لمحور ترعة الزمر، أكد قطع الخدمات عن المبانى التى لم تقم بطلاء الواجهات، لافتًا إلى أنه تم إعطاء مهلة 3 أشهر مر منها أكثر من شهر، وبعدها سيتم قطع المرافق عن المبانى.