"سانوفى" تحصل على موافقة الصحة وتسجل عقارا جديدا لعلاج مرض السكر

حصلت شركة سانوفي على موافقة وزارة الصحة والسكان لتسجيل عقار جديد ”سوليكا“ لعلاج مرض السكر.

يتم إعطاء العقار الجديد ”سوليكا“ من خلال قلم حقنة معبأ مسبقًا باستخدام تكنولوجيا ”سولو ستار“ وهي من أكثر تقنيات حقن الإنسولين في العالم وسيتم طرح العقار الجديد في الأسواق قبل نهاية هذا العام.

وقالت الدكتورة هالة رمزي رئيس القطاع الطبي في شركة سانوفي مصر والسودان "تواصل شركة سانوفي ريادتها في تطوير علاجات مرض السكر وتقديم حلول علاجية جديدة للمريض المصرى.

وأضافت أن "سوليكا" هو حل جديد يمكن أن يساعد البالغين المتعايشين مع مرض السكر من النوع الثاني غير المنتظم الوصول إلى التوازن في مستوى السكر وتحقيق الهدف من العلاج".