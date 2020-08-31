نجيب ساويرس عن 2020: سنة غبرة

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علق على سؤال أحد متابعيه بشأن عمل جائزة استثنائية لرواية عن كورونا في مسابقات هذا العام.
وغرد ساويرس من خلال حسابه الشخصي "تويتر": "عايزين ننسى الكورونا وبلاويها مش نعملها جايزة".
ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.
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