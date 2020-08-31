انت الان تتابع تفاصيل خبر المواعيد الجديدة لعمل البنوك بداية من شهر سبتمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها والتي توقفت بشكل جزئي نتيجة للأجراءات الاحترازية التي تم اتبعها لمواجهة تفشى جائحة كورونا (كوفيد-19)، قامت العديد من القطاعات الانتاجية داخل مصر بتعديل مواعيد العمل وعودتها بشكل طبيعي طبقاً لما كان معمول به قبل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، حيث قامت شركات الاتصالات والبنوك بمد فترة العمل بها، كذلك اتخذت الحكومة قراراً بعودة كافة العاملين لأعمالهم مرة أخرى.

المواعيد الجديدة لعمل البنوك بداية من شهر سبتمبر 2019:-

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بالمواعيد الجديدة للبنوك اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2020 للعاملين بالبنوك والجمهور من المواطنين المترددين على البنوك للحصول على خدمات البنوك وذلك كالتالي :-

بالنسبة للعاملين بالبنوك فإن مواعيد العمل بالبنوك سوف تكون بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

بالنسبة للجمهور فإن مواعيد العمل ستكون بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

ويمكن معرفة المواعيد الجديدة لعمل البنوك من خلال المنشور الذي تم توزيعه على البنوك من قبل البنك المركزي المصري كالتالي:-

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وبهذا القرار الجديد الصادر من البنوك بشأن مواعيد العمل الجديدة للبنوك اعتباراً من شهر سبتمبر فإن الهدف منه عودة الحياة لطبيعتها بشأن عودة العمل بالبنوك وفقاً لما كانت عليه قبل أن يتم اتخاذ قرارات تخفيضها بسبب الخوف من تفشى وباء كورونا (كوفيد- المستجد).