شاهد..كامل الوزير: جاهز لتدريب المنتخب وهقطع نفسهم ويكسبوا إنجلترا وإسبانيا

ورد الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، مساء اليوم الإثنين: "أنا جاهز، بس المنتخب مش هايستحملنى عشان هاطلع به جبل الجلالة".

وتابع: "هاطلعهم جبل الجلالة كل يوم مرة، وهاقطع نفسهم وهايرجعوا على طول يكسبوا إنجلترا وإسبانيا".