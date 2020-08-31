شاهد..كامل الوزير: جاهز لتدريب المنتخب وهقطع نفسهم ويكسبوا إنجلترا وإسبانيا

ورد الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، مساء اليوم الإثنين: "أنا جاهز، بس المنتخب مش هايستحملنى عشان هاطلع به جبل الجلالة".
وتابع: "هاطلعهم جبل الجلالة كل يوم مرة، وهاقطع نفسهم وهايرجعوا على طول يكسبوا إنجلترا وإسبانيا".
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