فيديو .. وزيرة التضامن : مكافأة الخدمة العامة من 400 إلى 1000 جنيه

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن الخدمة العامة ظهر دورها مؤخرًا، لتبدأ المكلفة فى الحياة المدنية بعد التكليف.
وأوضحت أن المكأفاة طبقًا للقانون من 500 إلى 800 جنيه شهريًا، وبعض الجهات تعطى 1000 جنيه، مؤكدة أنهم يعملون على تحسين المكافأة.
وأشارت إلى أنها وافقت على تأجيل المستحقات التأمينية على القطاع السياحى من إبريل حتى آخر سبتمبر ثم يعاد النظر فيه، مقدمه الشكر لوزير السياحة لدوره فى مواجهة أزمة كورونا.
وعن أسماء الأيتام، قالت، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وافق على إطلاق الاسم الأول للأب الكافل أو لقب العائلة على الطفل اليتيم، وذلك لإزالة الوصمة عن الأيتام أو التنمر بهم.
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