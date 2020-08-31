البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط لمتابعة سير الخدمة الروحية

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى عقد اجتماعًا اليوم، لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام المسيحية، وكيف يمكن التنسيق بينها فى صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق وتعاون.

ووفقا لبيان صحفى، حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة.