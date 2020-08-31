وزير النقل يزف بشرى سارة لـ «الصعيد»: ننفذ مشروعات جديدة لخدمة أهالينا بالصعيد

بعث الفريق كامل الوزير، وزير النقل برسالة جديد لأهالي الصعيد بشأن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لخدمة أبناء وجه قبلي بجانب خدمات السكة الحديد، وتشمل محطة قطارات بشتيل الجديدة، التي تساعد في تخفيف الضغط على محطة قطارات مصر برمسيس، حيث قال الوزير: «ننفذ مشروعات جديدة لخدمة أهالينا بالصعيد منها أطول طريق في مصر حالياً بطول 1155 كليو من القاهرة حتى الحدود الدولية الجنوبية مع دولة السودان، بالإضافة لتنفيذ 21 محور على النيل منهم 13 محورا في الصعيد، تم تنفيذ 11 محورا منهم حتى الآن، ونستعد لافتتاح 5 محاور منهم الشهر القادم، و6 محاور سيتم افتتاحها تباعا على فترات متتالية بالإضافة إلى ما سيتم إنشائه بالصعيد خلال السنوات القادمة.

واستكمل الفريق كامل: «لو تفهم أهالي الصعيد مشروع محطة بشتيل خطاً فأنا اقدم إعتذاراً لهم لتأخرنا في التوضيح والرد، وأعتقد أنه برسالتي هذه تفهم أهالينا في الصعيد دوافعنا وأسباب إنشائنا محطة للسكة الحديد في منطقة بشتيل، أعتقد أنه لا يوجد مجال للزعل بعد كل هذا التوضيح، وأكرر اعتذاري لهم».

ونوه الفريق كامل أن الدولة ووزارة النقل تعمل لصالح خدمة المواطنين ليل نهار، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على تنمية وتطوير منطقة الصعيد، ويوجه يوميا بالاهتمام بالصعيد وأبنائه ليس فيما يخص وزارة النقل فقط، ولكن هذا تكليف منه لكافة الوزارات كلاً في تخصصة نعمل لخدمة الصعيد وخدمة أي مصري في أي مكان، ونعد المصريين بسرعة تنفيذ كافة المشروعات من طرق وترع ومصارف وأنفاق وكباري ومصانع ومزارع في توشكي وشرق العوينات وكل منطقة بالصعيد، وطرق عريضة كثيرة تربط محافظات الصعيد، إحلال وتجديد الطرق المتهالكة، وإلى لقاء قريب بيني وبين أهالينا في الصعيد خلال إفتتاحات محاور النيل، في سمالوط، قوص، كلابشه الشهر القادم، ومحور عدلي منصور في محافظة بني سويف.