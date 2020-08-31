خلال اجتماعه بقيادات الوزارة.. شكري يوجه باستمرار الدفاع عن المصالح المصرية وتقديم الرعاية للمواطنين

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومساعدي وزير الخارجية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يُجريها وزير الخارجية للوقوف على أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة والبعثات المصرية في الخارج، والتشاور حول مختلف قضايا السياسة الخارجية المصرية.

أعلن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة على الجهود المبذولة للدفاع عن المصالح المصرية والسعي نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما يعكس تكليفات القيادة السياسية وينقل حقيقة ما يتحقق من مُنجزات ضخمة وتطورات إيجابية على الصعيد الوطني.

وطالب الوزير شُكري قيادات الوزارة بالاستمرار في مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من المُكتسبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية وجه بقيام سفاراتنا وبعثاتنا القنصلية في الخارج ببذل كافة الجهود من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية المواطنين وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم، فضلًا عن تكثيف العمل عبر مختلف دوائر التحرك الدبلوماسي الخارجي سواء على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف، وعبر الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز مصالحنا الوطنية المختلفة والعمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وبما يُسهم في دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

هذا، وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في خطط الوزارة الحالية لتحسين وتطوير الأداء ورفع الكفاءة في مختلف مناحي العمل الدبلوماسي والقنصلي، وضرورة اضطلاع جميع أعضاء الوزارة بالمهام الموكلة إليهم