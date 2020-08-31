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البابا تواضروس يعزي أسقف بني سويف في رحيل القمص رويس حليم

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف والكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، اليوم عن عمر ناهز ٧٢ عاما، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من ٣٠ سنة.

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ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا غبريال، ولد الأب المتنيح يوم عيد البشارة ٧ أبريل ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٦ فبراير ١٩٩٠ ونال القمصية في ٥ يونيو ١٩٩٨.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق و تعاون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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