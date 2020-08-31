أبو العينين يعزي النائب داود سليمان في وفاة والده

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، خالص العزاء والمواساة للنائب داود سليمان، عضو مجلس النواب، عن دائرة قسم الواحات الخارجة، ومركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته سليمان محمد قنديل.
وأعرب النائب محمد أبو العينين، عن مشاطرة النائب داود سليمان، أحزانه، سائلًا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
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