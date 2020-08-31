نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين: أيمن نور يدعو لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد سقوط محمود عزت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين عن تفاصيل واسرار دعوة الإرهابي أيمن نور الهارب إلي تركيا لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد فشل التنظيم الإخواني وانهيارة بعد القبض على رأس افعي الجماعة الإرهابية القيادي محمود عزت.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن أيمن نور يسعى بكل قوة لإثارة وإدارة الفوضي في البلاد من الخارج والإشراف على التمويل بنفسة بعد فشل جماعة الدم والخراب.

اضاف طوالة: إن الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية وخاصة في تركيا وقطر يعيشون حالة من الفزع والرعب والخوف عقب اصطياد كبيرهم الإرهابي محمود عزت من أجهزة الأمن المصرية.

أشار رئيس الجبهة، إلى أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف أيمن نور وعصابته من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ولقنهم درسا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد