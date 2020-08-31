انت الان تتابع تفاصيل خبر التضامن: دفعة جديدة للعمل بالخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا براتب يصل إلى 1000 جنيه شهرياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي القرار رقم 327 لسنة 2020 بتاريخ 24 أغسطس 2020، متضمناً طلب دفعة جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا للخدمة العامة لمدة عام براتب يبدأ من 500 جنيه فى بعض القطاعات ويصل إلى 1000 جنيه في قطاعات أخرى، على أن يبدأ تكليف الدفعة الجديدة اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

شروط الدفعة الجديدة للعمل بالخدمة العامة والراتب الذي سيحصل عليه لمدة عام:-

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن طلب دفعة جديدة من من الجنسين للعمل بالخدمة العامة براتب يبدأ في بعض القطاعات من 500 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه فى قطاعات أخرى، وذلك بشرط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:-

الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2020.

الذكور ممن تقرر أعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بشرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ وضعهم تحت الطلب وممن خريجي الجامعات والمعاهد العليا الدور الأول2020.

المجالات التي يتم تكليف الخريجين بها في الخدمة العامة:-

تضمن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي المجالات التي يمكن أن يتم تكليف الخريجين بها وهذه المجالات هي:-

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حياة كريمة، وعي، فرصة، المشروطية الصحية، كفاية، لا أميه، مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية أيتام، أسر بديلة، رعاية مسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، أسر منتجة، تنمية… إلخ.