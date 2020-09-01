مصرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة اليوم القبطى العالمى بأمريكا

حصلت يولا يوحنا روفير، ابنة كنيسة أول الشهداء اسطفانوس بقوص "إيبارشية قوص ونقاده"، على المركز الأول فى مسابقة "بطلى القبطى" التى نظمتها إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة بمناسبة اليوم القبطى العالمى Global Coptic Day.





وقدمت "يولا" التى تبلغ من العمر 16 سنة، موضوعًا عن حياة القديسة فيرينا التى تنتمى إلى قرية جراجوس، مركز قوص. والمعروف أن القديسة علمت أوروبا النظافة حيث كانت ممرضة ملحقة بكتيبة من الأقصر فى العصر الرومانى وخدمت فى سويسرا.

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