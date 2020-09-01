مصرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة اليوم القبطى العالمى بأمريكا

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وقدمت "يولا" التى تبلغ من العمر 16 سنة، موضوعًا عن حياة القديسة فيرينا التى تنتمى إلى قرية جراجوس، مركز قوص.
والمعروف أن القديسة علمت أوروبا النظافة حيث كانت ممرضة ملحقة بكتيبة من الأقصر فى العصر الرومانى وخدمت فى سويسرا.
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