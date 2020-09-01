هانى الناظر : الارتفاعات الطفيفة فى إصابات كورونا ليست موجة ثانية

ونصح الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعدم تناول أى أطعمة خارج المنزل ومنع التصافح بالأيدى والقبلات وعدم استخدام أدوات الغير وتهوية المنازل بشكل جيد، والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لينتهى فيروس كورونا.
وأوضح أن الفيروس مؤخرًا أصبح يهاجم الجهاز الهضمى، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن الشيشة قائلاً: "عشان خاطرى بلاش شيشة"، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية أهم من العلاج واللقاح.
وأشار إلى أن لديه أمل كبير بأن مصر ستصل إلى صفر كورونا، وأن الأمر فى يد المواطنين بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقًا: "بإذن الله مش هانشوف موجة تانية".
وأشاد بإدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا بشكل احترافى، وهو ما كان له الفضل فى انخفاض إصابات كورونا.
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