شريف عامر عن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية: كرم ربنا لا يوصف

علق الإعلامي شريف عامر على الإجراءات الاحترازية لدى المواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى. الإجراءات الاحترازية

وكتب شريف عامر عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏مركزين شوية في الشغل على فقرات خارجية. ومن واقع العمل الخارجي على مدى كام يوم ، أحب أقول لحضراتكم إن ربنا كرمنا كرم لا يوصف. مفيش حد لابس كمامات خاااالص ! يعني النسبة ١ لـ ٢٠ مثلا !! اللهم أنت العالم والرحيم".

وذكر خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و 5399 حالة وفاة.