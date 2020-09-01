الأنبا بنيامين: العفة هي المعنى المتسع للطهارة في أسلوب حياة الإنسان المؤمن

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وتابع قائلا، هذا يقود إلى حياة البذل والتضحية واقتراب الإنسان من الله حتي يصير مصدر لكل عطية صالحة ويصبح منارة تحمل نور كل من حوله وتكون كلمة الله هى نور لطريقه وسراج داخلي يملأ حياته بالنور والسرور.
ونوه مطران المنوفية بأنه في كل هذا تكون المعرفة الحقيقية هي سر ارتباط الإنسان بالله كعروس عفيفة بعريسها وأن تحقق هذا كان دليلا واضحا جدا للعفة وفي نهاية الحياة تزف هذه النفس عروسا في مجد وترتسم على الجسد كل علامات الفضائل كما تقول يأتى الصديقون حاملين فضائلهم.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق و تعاون.
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