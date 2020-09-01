نظمتها إيبارشية جنوب الولايات المتحدة.. فتاة صعيدية تفوز بمسابقات اليوم القبطي العالمي

أضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن "يولا" التي تبلغ من العمر ١٦ سنة ، قدمت موضوعًا عن حياة القديسة فيرينا التي تنتمي
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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.
كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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