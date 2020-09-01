أهم الأخبار.. حبس 3 متهمين في قضية فتاة الفيرمونت.. ورصد مخالفات البناء بالتنسيق مع المساحة العسكرية

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

النيابة العامة: حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 في قضية فتاة فيرمونت

أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل 4 آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي".

إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

ذكرى وفاة كاميليا.. شكوك حول ديانتها الحقيقية وعشقها الملك فاروق

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة كاميليا، التي لقبت بواحدة من أجمل الوجوه في السينما المصرية ولكن كان نهايتها عكس حياتها المليئة بالشهرة والبذخ بسبب سقوط الطائرة التي كانت تستقلها إلى روما كي تتلقى علاجا بسبب إصابتها بمرض في المعدة.

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الحكومة تسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لـ 10 سنوات

في ظل تزايد فرص الموظفين العموميين بالتعرض للاعتداء، والتي كانت آخرها تلك السيدة التي قامت بالاعتداء على أحد الضباط، داخل محكمة مصر الجديدة لعدم لمنعها من الدخول إلى قاعة المحكمة لعدم ارتدائها الكمامة الطبية، فقد سبق وقامت الحكومة بالموافقة على تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام. بيان ثلاثي من الإمارات وأمريكا وإسرائيل بشأن معاهدة السلام أصدرت الإمارات والولايات المتحدة والكيان الصهيوني بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا