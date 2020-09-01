القاهرة: وضع مقترح لتطوير شارع محمد على وتوصيل الكهرباء لسوق التونسى الجديد

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن وضع مقترح مثالى لتطوير شارع محمد على وجزء من شارع السلطان حسن وشارع الرفاعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.





يأتى ذلك استكمالا لتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية والتى وضعت من أجل الارتقاء بمستوى الأحياء الجنوبية وتوفير جميع الخدمات بأفضل الأداء وأيضا إضافة لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعمارى المميز الدينى والتاريخى والأثرى.

وصرحت عبدالمنعم، خلال تفقدها أعمال تطوير شارع محمد على، بأن التطوير يشمل رفع كفاءة الميدان ويتضمن تركيب بلاط انترلوك وتوحيد لونه وتغيير البلدورات وأيضا رفع كفاءة الإنارة، مشيرة الى أن الشارع يقع بجوار مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى وهى تعد منطقة سياحية أثرية ذات طراز فريد من نوعه وخاصة بعد انتهاء أعمال مشروع الصرف الصحى الذى كان يتم بالمنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة تنفيذ أعمدة الإنارة بالشكل أو التصميم الإسلامى حتى يتناسق مع طبيعة المكان، كما اقترحت عمل مكان ترفيهى وبه مقاعد ويتم تزيينه بالزهور لإضافة لمسات جمالية، كما يتم استخدامه استراحة لرواد المكان، مؤكدة على ضرورة العمل والتنفيذ بشكل سريع مع ضغط الجدول الزمنى للأعمال وضرورة إعطاء الأولوية لأعمال التطوير.

Advertisements

من جهة أخرى، تفقدت نائب المحافظ الأعمال الجارية بسوق التونسى الجديد، مشيرة إلى أنه تم تركيب أعمدة الإنارة داخل السوق والطرق الخارجية.

وشددت نائب المحافظ، على سرعة إطلاق التيار الكهربائى للسوق فى خلال 48 ساعة، لافتة إلى أنه تم تمهيد أرضية البدرومات لمبانى السوق وعزل وتبليط الأسطح لمبانى السوق، بالإضافة إلى الانتهاء من 90% من أعمال الصرف الصحى وتوصيل خط المياه وخط الحريق.