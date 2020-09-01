وزير السياحة والآثار يعقد عددا من اللقاءات المهنية الهامة في العاصمة التشيكية براغ

خلال زيارته الرسمية للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض "كنوز الشمس"، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عددا من الاجتماعات المهنية الهامة مع أندريه بابيش رئيس الوزراء التشيكي، ووزير الصحة، وKlara Dostalova وزيرة التنمية الإقليمية المسؤولة عن ملف السياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.
حضر الاجتماعات السفير سعيد هندام سفير مصر في براغ، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وخلال هذه الاجتماعات تمت مناقشة العديد من الموضوعات والنقاط والمقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع حركة السياحة الوافدة الى مصر من التشيك، حيث إن المقصد السياحى المصرى يقع في المرتبة الثالثة بالنسبة للسائح التشيكي بعد كرواتيا واليونان، وقد جاء إلى مصر عام 2019 حوالي 300 ألف سائح تشيكي، زاروا فيها محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
واستعرض الدكتور خالد العناني الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.
وأشاد الجانب التشيكى بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف حركة السياحة الخارجية، موضحين أن الشعب التشيكى لديه اهتمام وشغف بالشواطئ المصرية.
وتبادل الجانبان المصرى والتشيكي الهدايا التذكارية خلال هذه الاجتماعات.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار توجه في زيارة رسمية للعاصمة التشيكية براغ للافتتاح الرسمى للمعرض الأثري" ملوك الشمس".
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