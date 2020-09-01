انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين في جميع المحافظات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وذلك وفق الأسعار الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده في شهر يونيو الماضي للإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة وذلك وفق الخطة المتبعة من قبل الدولة منذ عام 2014 لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء والطاقة لتوفير النفقات المتزايدة على الدعم وبما يؤدي إلى خلق عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات لشهر سبتمبر 2020:-

يمكن الآن لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للشركة التي يتبعها المواطن، حيث أنه يوجد نحو 9 شركات تقوم بتوزيع الكهرباء على المواطنين ويمكن معرفة قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء كما يلي:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020:-

يمكن الان لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 من خلال اتباع عدد من الخطوات السهلة الآتية:-