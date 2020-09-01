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محمد سياف - ابو ظبي - بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا اليوم 31 أغسطس ، أعلنت وزارة الصحة والسكان بيانها اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020م، حيث سجلت إصابة 212 حالة جديدة، ثبت بالفعل إيجابية تحاليلها المعملية، وقد خضعت للرعاية الصحية اللازمة، وفق أحدث البروتوكولات العالمية، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي الإصابات حتى اليوم 98939 حالة، منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس التاجي .

بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا اليوم 31 أغسطس

وأضافت وزارة الصحة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خروج 809 من المستشفيات، بعد التأكد من شفائهم بتحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 72929 حالة حتى اليوم، مشيرة إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة الإجمالية إلى 5421 حالة وفاة .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الإعلامية، أن الوزارة مستمرة في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف أولًا بأول بشان فيروس كورونا المستجد، متخذة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مضيفصا انها قامت بتخصيص عدة وسائل للتواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105” .