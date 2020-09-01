عاجل .. الأوقاف تتكفل بجميع مصروفات طالبة طب الإسكندرية آية طه حسين

قررت وزارة الأوقاف، التكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين، ابنة محافظة البحيرة، الملتحقة بكلية الطب جامعة الإسكندرية للعام الدراسى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م، من الموارد الذاتية للوزارة.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن ذلك إكراما لتفوقها و استجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.

وكلف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مدير أوقاف البحيرة محل إقامة الطالبة، ومدير أوقاف الإسكندرية محل دراسة الطالبة، بسرعة التواصل مع الطالبة "آية" فورا صباح اليوم الثلاثاء، لعمل ما يلزم فى هذا الشأن.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تسجيل فيديو للطالبة، تروى قصتها وتفوقها فى الثانوية العامة حتى حصولها على 99.5% لتدخل كلية الطب، على الرغم من كفاحها وبيعها للأحذية لمساعدة عائلتها ووالدها المريض.

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وأكدت آية، أنها حصلت على جواب الترشيح، بدخولها كلية طب جامعة الإسكندرية.

وعن حياتها قالت، إنها وجدت نفسها فى أسرة فقيرة أب مريض سرطان، وأم تذهب فى الصباح، لبيع الأحذية البلاستيكية الرخيصة، وما كان عليها إلا أن تساعد الأسرة فى الحياه المعيشية، وتبيع مع أمها، وفى نفس الوقت تقوم بالاجتهاد بالمذاكرة حتى تحقق أمنيتها.

وطالبت والدتها بتكريمها مثل طالب الفريسكا، خصوصا أنها حققت حلم أسرتها بدخول كلية الطب.