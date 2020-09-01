التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر اليوم

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض ، رئيس مجلس إدارة الهيئة صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ،مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات .

وسيتم تقسم المعاشات الى شرائح منعا للتكدس امام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من اليوم 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء.

أما من كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد " 3 ،6 سبتمبر" ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر " ، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما أن الصرف متاح لجميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارت ATM من ماكينات الصرف الآلي اعتبارا من أول شهر سبتمبر .