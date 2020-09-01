كمل_يا_سيسي.. الرئيس يتصدر تويتر بدعم من المصريين

جاء ذلك تعبيرا من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم. وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالاتى: تعيش لنا ياسند مصر ومعليّ قيمتها موقف حلو جدا من رئيس اسد Advertisements الله يحفظك لنا يا ريسنا احنا معاك وفي ضهرك وهنفضل نساندك يا حامي مصر وقال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، إن هاشتاج "كمل يا سيسي" يتصدر الترندات علي تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد القضاء علي الفساد من جذوره ويعمل علي ذلك منذ توليه منصب الرئاسة.

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