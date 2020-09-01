انت الان تتابع تفاصيل خبر اسعار شرائح الكهرباء في العام المالى الجديد 2020/2021 تعرف عليها الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تُعتبر اسعار شرائح الكهرباء الجديدة وقيمة استهلاك الكهرباء شهريًا من الأمور التي تشغل حيز كبير جدًا من اهتمام كافة الأفراد داخل المجتمع، ولا سيما أنه لا يوجد منزل أو مشروع تجاري أو أي مكان يمكنه الاستغناء عن استهلاك الكهرباء، ولكن ما هي قيمة الكيلو وات وأسعار الكهرباء التي يتم تطبيقها في العام المالي الجاري 2020 – 2021 م ، هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية بالتفصيل.

اسعار الكهرباء الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكهرباء والطاقة أن الدولة قد اتخذت اتجاهاً بتطوير الخدمات الخاصة باستهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والخاصة والمنازل وتحويل العدادات القديمة إلى عدادات جديدة مسبقة الدفع يتم شحنها باستخدام الكروت الذكية التي يحمل كل منها رقم تسلسلي خاص وسوف يتم تعميم ذلك على كل أرجاء الجمهورية خلال وقت قليل، وبناءً على ذلك عزمت الحكومة على رفع قيمة استهلاك الكهرباء بداية من شهر يوليو الماضي، أي أن فواتير الكهرباء التي قد صدرت بتاريخ أغسطس سوف يتم تطبيق قيمة أسعار الكهرباء الجديدة عليها.

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اسعار شرائح الكهرباء 2020 – 2021

كما قد تم الإعلان اسعار شرائح الكهرباء الجديدة بالتفصيل على النحو التالي:

الشريحة الأولى: استهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات (سعر الكيلو وات في الأسعار القديمة 30 قرش، سعر الكيلو وات في الأسعار الجديدة 38 قرش) .

استهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات . الشريحة الثانية: استهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش للكيلو وات بدلًا من 40 قرش ).

استهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات الشريحة الثالثة: استهلاك من صفر إلى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلأ من 50 قرش ).

استهلاك من صفر إلى 200 كيلو وات الشريحة الرابعة: استهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرش بدلًا من 82 قرش ).

استهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات الشريحة الخامسة: استهلاك من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلًا من 100 قرش ) .

استهلاك من 351 إلى 650 كيلو وات . الشريحة السادسة: استهلاك من صفر إلى 1000 كيلو وات ( 118 قرش ) بدون دعم.

استهلاك من صفر إلى 1000 كيلو وات بدون دعم. الشريحة السابعة: استهلاك من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات ( 145 قرش ).

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ولقد تم بالفعل تطبيق اسعار شرائح الكهرباء الجديدة الآن على فواتير الكهرباء الجديدة الخاصة بالعدادات القديمة، وتم تطبيقها أيضًا على قيمة الاستهلاك الخاصة بالعدادات الذكية الجديدة بداية من أول يوليو الماضي وحتى الآن.