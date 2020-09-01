صادرات بطاطس المائدة تتخطى الـ 67 طنا لجميع الأسواق.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، وحتى 26 من شهر أغسطس الجارى، حققت صادرات المحصول لـ 674 ألفا و480 طنا إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبي، إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوروبي، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجار الشحن.

وأضاف "العطار" أن إدارة الحجر الزراعى تقوم بتطبيق جميع شروط التصدير وتشديد الرقابة على الشركات المصدرة وتحويل المخالف إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أن محصول البطاطس يحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، بسبب جودة المنتج وزيادة الإنتاج.

وتابع أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات التصدير.

وأكد أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كاجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.