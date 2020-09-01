يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا تصاحبه شبورة مائية، ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحرى، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.





ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 22

مطروح 30 24

السلوم 33 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 24

العريش 32 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 37 23

نويبع 37 30

طابا 36 26

كاترين 35 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 27

ادفو 41 28

أبو سمبل 40 26

الوادى الجديد 40 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 28

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وعظمى القاهرة 36 .. طقس اليوم الثلاثاء : حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.