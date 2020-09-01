برفقة يسرا.. عبير صبري تشعل إنستجرام بوصلة رقص

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها، بفيديو جديدا لها، عبر خاصية "ستوري" حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت عبير صبري، في الفيديو، وهي ترقص علي أنغام اغنية "3 دقات"، رفقة الفنانة يسرا، والفنان شريف حافظ، من أحد الأفراح.

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.