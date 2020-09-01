مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة جوية لنقل 3300 راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 30 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 3300 راكب.

وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات "أثينا، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، دبي، أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا مدينة دبي تسير 3 رحلات جوية ورحلتين إلى مدينة أبو ظبي.

وتسير مصر للطيران، 6 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى الأقصر، ورحلة واحدة شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب.